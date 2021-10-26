Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde skandal gündem: Yeni plan sivil itaatsizlik mi? / 26.10.21

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ABD öncülüğündeki 10 büyükelçinin Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala davasına ilişkin görev sınırlarını aşarak bildiri yayınlamasının ardından Türkiye sert tepki göstermiş büyükelçiler geri atmıştı. CHP'li Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in görüşmesinde konuşulan 'sivil itaatsizlik' eylemlerinin konuşulduğu bir dönemde yaşanan ve uluslararası bir müdahale olarak görülebilecek çağrının ABD Başkanı Biden'ın seçilmeden önce Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceğine ilişkin skandal açıklamalarının yansımaları olarak değerlendiriliyor.