CHPdeki koltuk savaşı taktiksel bir boyuta evrildi. Kemal Kılıçdaroğlu, makamına göz dikip değişim manifestosu yayınlayan Ekrem İmamoğlunu İstanbulda tutup siyasetten silme planlarına hız verdi. Bu doğrultuda bomba bir İYİ Parti hamlesi geldi... Kılıçdaroğlu, 28 Mayıstaki hezimet sonrası yan yana gelmediği Meral Akşenerle İYİ Parti Genel Merkezinde bir araya geldi. İkiliye partilerinin yerel yönetimlerinden sorumlu genel başkan yardımcıları eşlik etti. Yaklaşan yerel seçimler öncesi yapılan bu görüşme CHPnin Büyükşehirler elden gidecek kaygısı ve değişim isteyen İmamoğlunu İBBde tutma niyetini açık etti. Öte yandan İYİ Partili Koray Aydının geride bıraktığımız günlerde İş birliği ve diyaloğa açığız mesajı vermesi üzerine yapılan bu görüşme dikkat çekti.