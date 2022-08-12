CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bizim elimizdeki bilgiler YSKda yok açıklamasında bulunmuş, bu sözleri büyük tepki uyandırmıştı. İçişleri Bakanlığı bu sözler üzerine harekete geçerek Kılıçdaroğluna söz konusu bilgileri nasıl elde ettiğini açıklaması yönünde çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlunun boyundan büyük laflar ettiğini söyleyen Bakan Süleyman Soylu, Anlıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu, boyundan büyük laf etmiş, partisi de bugün yaptığı açıklamayla usül bilmeyen Kılıçdaroğlunu kurtarmak için uğraşmıştır ifadelerini kullandı. Soylu, Kılıçdaroğlunun bir daha hataya düşmemesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün MERNİS üzerinden YSKya veri aktarımının teknik detaylarını paylaşacağını duyurdu.