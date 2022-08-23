6lı masanın son toplantısı da muhalefeti destekleyenleri hüsrana uğrattı. Tam 6 aydır muhalefetten Cumhurbaşkanı adayı beklenirken, masa ortakları toplanıp ata tohumlarından yemek yemeyi alışkanlık haline getirdi. Öyle ki muhalif medya bile içi boş toplantılara isyan etmeye başladı. Ankara kulislerinde ise adaylık için dikkat çeken iki isim bulunuyor: Abdullah Gül ve Mansur Yavaş. Öte yandan ANAR eski Genel Müdürü İbrahim Uslunun büyükelçilere hazırladığı rapor gündeme bomba gibi düştü. Şimdi Kılıçdaroğlunun ne yapacağı merak ediliyor. Büyükelçilere itiraz mı edecek yoksa kendisine dayatılan ismin elini havaya mı kaldıracak?