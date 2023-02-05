Seçime kısa bir süre kala muhalefet kanadında köşe kapmaca devam ederken adaylık için İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşeneri köşeye sıkıştırmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze Ben Kemal. Geliyorum afişi astırdı. Kılıçdaroğlunun afişinin asılmasının hemen ardından vatandaşlar CHP Genel Merkezinin önünde Kılıçdaroğlu aday olmasın pankartıyla poz verdi. Akşenerin adaylığına karşı olduğu Kılıçdaroğlunun bu hamlesine nasıl cevap vereceği merak konusu olurken CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, Kılıçdaroğlunun adaylığına karşı çıkanları hedef aldı. Killik, Birilerinin eline pankart tutuşturup, genel merkeze gönderenler fazla şaşırmasın, sabrımızı taşırmasınlar. CHP gençliği yüzbinlerle ölçülmez ifadelerini kullandı.