CHPdeki değişim savaşında Ekrem İmamoğluna boyun eğdiren Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu sağlama almaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlunun son hamlesi ise fondaş medya dahil bütün CHPlilerde büyük tepkilere neden oldu. Kılıçdaroğlu, Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı olarak Perinaz Mahpeyker Yaman atandı. Yaman geçmişte sosyal medya hesabından Atatürk ve CHP düşmanı paylaşımlarda bulunurken, Kemal Kılıçdaroğluna hain ve kanı bozuk dediği ortaya çıktı. Tüm bu yaşananların ardından canlı yayında soruları cevaplayan CHPnin troll başı Eren Erdem ise nasıl kıvıracağını şaşırdı. Böyle bir atamanın söz konusu olmadığı yalanını söyleyerek konuyu MYK sonrasına bağlamayan çalışan Eren Erdemin yalanı kısa sürdü. Nitekim Yamanın sosyal medyada paylaştığı ıslak imzalı belgede atamanın 26.05.2023 tarihinde yapıldığı görüldü.