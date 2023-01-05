Türkiyenin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte 6lı masadaki kaos ve kavganın ardı arkası kesilmiyor. Daha seçime girmeden koalisyon pazarlıklarında birbirine düşen 6lı masada bakanlık ve vekil dağılımı savaşı baş gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı konusunda CHP ve DEVA arasında kıran kırana pazarlıkların sürdüğü öğrenilirken CHP yandaşı Fatih Portakal, masadaki bir parti yetkilisinden edindiği bilgiyle Kılıçdaroğluna adaylık konusunda şartlı evetin çıktığını söyledi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, Meclis aritmetiği ve dağılım konusunda CHPlileri ikna edemezse, 6lının masa dışında bir adaya yöneleceği konuşulanlar arasında.