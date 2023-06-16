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Kılıçdaroğlu danışmanlarının ipini çekti! ABD'li sömürge bekçisi Jeremy Rifkin CHP'yi tokatladı gitti: Milyonluk vurgun / 16.06.23

Kılıçdaroğlu danışmanlarının ipini çekti! ABD'li sömürge bekçisi Jeremy Rifkin CHP'yi tokatladı gitti: Milyonluk vurgun / 16.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Kılıçdaroğlu danışmanlarının ipini çekti! ABD'li sömürge bekçisi Jeremy Rifkin CHP'yi tokatladı gitti: Milyonluk vurgun / 16.06.23

Takvim 02:00
02

Türk siyasetinin en büyük tokatçılığı tescillendi! CHP'den 35 vekil koparan Gelecek, DEVA ve Saadet grup kuruyor / 16.06.23

Takvim 03:51
03

Günyüzü görmesin! FETÖ üyesi darbeci Albay Uzay Şahin tekneyle kaçarken enselendi / 16.06.23

Takvim 01:05
04

Kılıçdaroğlu danışman ordusuna çizik attı! Rifkin, Daron, Nuşirevan, Foggo, Tuncay... 80'e yakın isim gitti, yeni isimler yolda / 16.06.23

Takvim 05:19
05

Milletin iradesine hakaret eden Melek Mosso'yu baş tacı etmişti! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel görevden alındı / 16.06.23

Takvim 01:15
06

Yeni asgari ücret formülü! Bu ay başvur az öde I Borçlanma ve İHYA'da tutarlar artıyor! Ne kadar fark oluşacak?

Takvim 03:11
07

Arda Güler seferberliği! Fenerbahçe genç yıldızla ilgili büyük panikte: 17.5 milyon Euro'luk teklif konuşuluyor... / 16.06.23

Takvim 01:54
08

Tuncay Mollaveisoğlu 'para karşılığında haber' skandalını doğruladı! Fondaş Cumhuriyet'te çarşı pazar karışık / 15.06.23

Takvim 01:09
09

Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü Türkiye Yüzyılı'nın rotasını açıkladı: Diyalog ve diplomasi! Yunanistan ile ilişkiler... İsveç'in NATO talebi... / 15.06.23

Takvim 02:43
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