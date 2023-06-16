İstifa çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önce tüm MYKnın istifasını aldı sonra da danışmanlarına görevden el çektirdi. Kılıçdaroğlunun bu hamleleri Ekremcileri de isyan ettirdi. Öte yandan görevden alınan isimler arasında yer alan bir kişi tüm dikkatleri üzerine topladı. O isim Kılıçdaroğlunun büyük vaatlerle Endüstri 4.0 danışmanı olarak duyurduğu ABDli Jeremy Rifkin... CHPden milyonlar koparan Rifkinin Türkiyeye gelmeye bile tenezzül etmeden CHP serüvenini tamamlası vurgunu da gün yüzüne çıkardı.