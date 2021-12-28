Kılıçdaroğlu HDPKK ile adaylık pazarlığına oturuyor! "İmamoğlu'na değil bana oynayın" mesajı verecek / 28.12.21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKKnın siyasi kanadı HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile partisinin genel merkezinde görüşecek. İPin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun tarafını seçmesinin ardından Kılıçdaroğlunun tutunacağı tek dal kalan HDPye İmamoğluna değil bana destek verin mesajı vermesi bekleniyor. Masada hangi pazarlıkların döneceği merak konusuyken geçtiğimiz günlerde Kandili yerle bir edeceğim. ve Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum diyen CHP liderinin bunu ortaklarının yüzüne de söyleyip söyleyemeceği bir soru işareti olarak cevap bekliyor.