6lı koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü PKKnın siyasi kanadı HDPye yaptığı ziyarette Kürtçe üzerinden bir iddia ortaya attı. Kemal Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile kamera karşısına geçerek TBMMde kürsüde konuşulur, İngilizce yazar parantez içinde, bu söz İngilizcedir, Fransızca söz Fransızcadır vs. Her şey yazılır. Konuşma metninin içinde Kürtçe bir cümle geçtiği zaman bilinmeyen bir dil deniyor. iddiasında bulundu. Kılıçdaroğluna yanıt TBMM Başkanı Mustafa Şentoptan geldi. Şentop, Kürtçe için özel bir uygulama yok, bilinmeyen dil diye bir ibare kullanılmıyor. Resmi dil Türkçe olduğu için tutanaklar Türkçe tutuluyor. dedi. AK Partili kurmaylar da Meclis tutanaklarını örnek gösterip durumu HDPye şirin gözükmek için söylenen yalan olarak tanımladı.