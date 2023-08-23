CHP binbir kavga ve dövüşün gölgesinde adım adım kurutlaya gidiyor. Değişimciler ise büyük hüsrana uğramış vaziyette. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlunu deviremeyince rotayı İBBye kırdı, tavşan adayı olarak Özgür Özeli işaret etti. Ancak hem İmamoğlu hem de Özgür Özel kongrelerde umduğunu bulamadı. Kılıçdaroğlu İstanbulda İmamoğlunu Özgür Özelin memleketi Manisada da Özeli geride bıraktı. Bu tablo karşısında Kılıçdaroğlunun koltuğu bırakmayacağı CHPli kurmaylarca teyit edildi. CHPli bir isim “Kılıçdaroğlu seçimler için çok hırslandı. Kurultay sürecinin ardından bunun daha da anlaşılacağını düşünüyoruz” dedi. Bir başka CHPli kurmay ise Kılıçdaroğlunun delege gücüne dikkat çekerek Özgür Özelin sonuç alması mümkün değil şeklinde konuştu.