Kılıçdaroğlu - İmamoğlu kavgası tam gaz! 'Fatura ödemeyin' provokasyonuna İBB'den salvo: "Faturaları düzenli ödeyin" / 10.02.22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Fatura ödemeyeceğim açıklamasında bulunarak sivil itaatsizlik çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlunun bu provokasyonunun ardından CHPli Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBBye bağlı İSKİden dikkat çeken bir açıklama geldi ve İstanbullu hemşehrilerimizden faturalarını düzenli ödemelerini bekliyoruz ifadelerine yer verildi. İmamoğlu - Kılıçdaroğlu adaylık kavgasında tansiyonun yüksek olduğu şu dönemde birbirinin zıttı açıklama yapan ikili arasındaki gerginlik bir kez daha gözler önüne serildi.