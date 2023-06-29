Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlunun verdiği koltuk savaşına son olarak Canan Kaftancıoğlu dahil oldu. Değişim çıkışlarının Kılıçdaroğlunu itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu savunan Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı. dedi. Kaftancıoğlunun sözlerine Ekrem İmamoğlunun danışmanı Murat Ongundan yanıt geldi. Ongun, sosyal medya hesabından İmamoğlunun 4 fotoğrafını paylaşarak Profilden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yorumunu yaparak Kaftancıoğluna göndermede bulundu.