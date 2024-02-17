Kemal Kılıçdaroğlu intikam için saha çalışmalarına başladı. Sanayide hurdacı esnafıyla kahvaltıda buluşan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özele subliminal mesaj vererek olağanüstü kurultay hazırlığında olduğunu ilan etti. Eski CHP liderinin arkasında Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz yazdığı görüldü. Duvardaki bir başka yazıda ise Her şey çok güzel olacak ifadeleri yer aldı. Bu durum Kılıçdaroğlu hurdalıkta Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özeli hurdaya çıkardı yorumlarına yol açtı. Ekremci medyada ise panik manşetleri baş gösterdi. Kılıçdaroğlu yeniden sahaya indi denildi.