Kılıçdaroğlu işi CHP mitingi: 'FETÖ, HDP ve Geziciler' var 'Atatürk' yok! / 23.05.22

Her fırsatta Mustafa Kemal Atatürkün isminin arkasına saklanarak ve Atatürkü istismar ederek siyaset yapan CHP, Kemal Kılıçdaroğlunun Maltepede gerçekleştirdiği miting ile bir kez daha patladı. Partideki Atatürkçü isimleri tasfiye eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun son olarak Atatürk Havalimanı üzerinden Atatürkü istismar ederken taktığı maskesi dün yaptığı miting ile bir kez daha düştü. Kılıçdaroğlu mitinginde HDP, FETÖ ve Gezicilere selam gönderirken Atatürkün posterine bile yer verilmedi.