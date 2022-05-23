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7/24 Dinle Takvim Kılıçdaroğlu işi CHP mitingi: 'FETÖ, HDP ve Geziciler' var 'Atatürk' yok! / 23.05.22
Kılıçdaroğlu işi CHP mitingi: 'FETÖ, HDP ve Geziciler' var 'Atatürk' yok! / 23.05.22

Kılıçdaroğlu işi CHP mitingi: 'FETÖ, HDP ve Geziciler' var 'Atatürk' yok! / 23.05.22

Takvim

150 Bölüm | 06:03:43
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01

Kılıçdaroğlu işi CHP mitingi: 'FETÖ, HDP ve Geziciler' var 'Atatürk' yok! / 23.05.22

Takvim 03:00
02

Konut fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları için 81 ilde harekete geçildi! 65 bin kişi tespit edildi: Müsamaha yok / 17.05.22

Takvim 03:31
03

CHP'nin ırkçılıkla tanınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yeni skandal! Arapça afiş ile seslendi / 18.05.22

Takvim 01:21
04

Maliye fırsatçılara göz açtırmayacak: Kiralık konut ve gayrimenkul satışlarında fahiş artışa fren geliyor! / 12.05.22

Takvim 02:28
05

İlk hedef 10 kuyu! Karadeniz gazı için çalışmalar tam gaz sürüyor

Takvim 02:31
06

Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı! Türkiye sınırlarını aştı yurt dışında ilk festival / 23.05.22

Takvim 01:24
07

Moody's'ten dikkat çeken Türkiye açıklaması: "Bankaları sağlam, büyümede iyimseriz"

Takvim 02:28
08

FOX'un tetikçisi Gülbin Tosun'dan acılı anneye skandal hakaret: Arsız sefil! / 23.05.22

Takvim 02:37
09

1.5 milyon sığınmacı için Suriye’ye güvenli dönüş! Yeni şehirler inşa edilecek / 23.05.22

Takvim 02:13
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