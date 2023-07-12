×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
Kılıçdaroğlu kazanamayacağını biliyordu! Fondaş Levent Gültekin "Yorum değil, bilgi" diyerek anlattı: "Adaylığımı engelleme şansım yok" dedi / 11.07.23

Kılıçdaroğlu kazanamayacağını biliyordu! Fondaş Levent Gültekin "Yorum değil, bilgi" diyerek anlattı: "Adaylığımı engelleme şansım yok" dedi / 11.07.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kılıçdaroğlu kazanamayacağını biliyordu! Fondaş Levent Gültekin "Yorum değil, bilgi" diyerek anlattı: "Adaylığımı engelleme şansım yok" dedi / 11.07.23

Takvim 02:54
02

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü! "Isınma turları bitti, yeni süreç başlıyor" mesajı: 1 saatlik zirvede ne konuşuldu? / 11.07.23

Takvim 02:32
03

Amacı hedef şaşırtmak! Koltuğu sallantıda olan Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan üzerinden provokasyona soyundu! AK Parti'den sert tepki / 11.07.23

Takvim 02:44
04

Yeter 'ar'tık: CHP'de kazan kaynıyor! Müjde Ar da Kılıçdaroğlu'na isyan etti! / 12.07.23

Takvim 01:15
05

Meclis'te ele alındı: Ek bütçenin yarısı deprem bölgesine gidecek!

Takvim 01:16
06

Bay Bay Kemal'in A Takımı'ndan İmamoğlu ve İYİ Partililere %52 ayarı! Ekremci SÖZCÜ'den "Kılıçdaroğlu %48'i fazla kutsuyor" çıkışı / 12.07.23

Takvim 04:23
07

İstanbul'da ekmek karmaşası: Her ilçede farklı fiyat!

Takvim 01:22
08

Trabzonspor’dan sürpriz transfer hamlesi! Polonyalı Krychowiak radara girdi / 12.07.23

Takvim 00:55
09

Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Nicolas Dominguez! Düğmeye basıldı / 12.07.23

Takvim 01:10
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı