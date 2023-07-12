CHPdeki değişim kavgasının etkileri sürerken fondaş Levent Gültekinden bomba bir çıkış geldi. Bay Bay Kemale Aday olma, bu ülkenin son şansını heba etme dediğini aktaran Gültekin, Kılıçdaroğlundan Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok cevabını aldığını iddia etti. Kemal Bey kazanamayacağını bile bile bu seçimde aday oldu. Bu laf bir yorum değil, bu bir bilgidir! diyen Gültekin, Kılıçdaroğlunun kendisine Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok dediğini de sözlerine ekledi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.