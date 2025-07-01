CHPnin sabık Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sessizliğini bozdu. Partiyi kayyuma teslim etmem, görevi devralırım dediği için günlerdir kendine saydıranlara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum dedi. Bay Kemalin fonla beslenen gazeteciler diyerek Nevşin Mengü ve Ruşen Çakırı işaret ettiği, gözü dönmüş siyasetçiler sözüyle de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlunu kastettiği değerlendiriliyor. Nitekim Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlunun Fonlarla beslenen gazeteciler sözü için Bize diyor dedi.