CHPde Kemal Kılıçdaroğlu eliyle başlatılan medyatik aforozun etkileri sürüyor. Ekremci Halk TV ile CHP arasındaki tüm ilişkiler sona ererken Bay Kemal Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum sözleriyle satılık gazeteciler bombasını patlattı. Kılıçdaroğlunun medya lağımını patlatması sonrası kötü kokular ayyuka çıktı. Paçayı kurtarmak isteyen satılık kalemler birbirlerini satmaya başladı. Odatv CHP kasasından Barış Pehlivan ve Barış Terkoğluna 75 bin TL ödendiğini yazdı. Pehlivan ve Terkoğlu ikilisi de Soner Yalçına salladı. Gelişme üzerine Yalçın, Pehlivan ve Terkoğlu için Kötü yola düşmemişlerdir umarım...” yorumunu yaptı.