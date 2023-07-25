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Kılıçdaroğlu lağımı patlattı kötü kokular ayyuka çıktı! Soner Yalçın, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan arasında fena kavga: Satılık kalemler birbirini sattı / 24.07.23

Kılıçdaroğlu lağımı patlattı kötü kokular ayyuka çıktı! Soner Yalçın, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan arasında fena kavga: Satılık kalemler birbirini sattı / 24.07.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Kılıçdaroğlu lağımı patlattı kötü kokular ayyuka çıktı! Soner Yalçın, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan arasında fena kavga: Satılık kalemler birbirini sattı / 24.07.23

Takvim 04:47
02

Kılıçdaroğlu'na darbe üstüne darbe! Mansur Yavaş ve Meral Akşener'den sürpriz görüşme! Kulisler patladı: İYİ Parti'den aday mı oluyor? / 24.07.23

Takvim 03:40
03

Memura 7650 TL kira yardımı: Toplu sözleşme hazırlıkları başladı! Hangi talepler masaya yatırılacak?

Takvim 03:35
04

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zoom cuntacısı Ekrem İmamoğlu'na rest: Sızdıracaksan tam sızdır, sadece işine gelenleri yapma / 24.07.23

Takvim 03:40
05

Beşiktaş, Nino transferde mutlu sona çok yakın / 24.07.23

Takvim 01:13
06

Fenerbahçe transferde intikam peşinde! Rashica’yı gözüne kestirdi / 25.07.23

Takvim 01:24
07

Galatasaray vites yükseltti! O isimlerle görüşmelere başlandı / 25.07.23

Takvim 01:28
08

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan duyurdu: Kısa çalışma ödeneği 3 ay süreyle uzatıldı

Takvim 02:40
09

Azerbaycan'dan FETÖ'ye ağır darbe! Aralarında Demokrasi ve Refah Partisi Genel Başkanı Gubad İbadoğlu da var / 24.07.23

Takvim 01:12
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