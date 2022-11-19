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7/24 Dinle Takvim Kılıçdaroğlu Londra'da tefecilerin sofrasında yediği hamburgerin hakkını verdi! Kirli klavye operasyonu: Borsa ve SPK'yı hedef gösterdi / 18.11.22
Kılıçdaroğlu Londra'da tefecilerin sofrasında yediği hamburgerin hakkını verdi! Kirli klavye operasyonu: Borsa ve SPK'yı hedef gösterdi / 18.11.22

Kılıçdaroğlu Londra'da tefecilerin sofrasında yediği hamburgerin hakkını verdi! Kirli klavye operasyonu: Borsa ve SPK'yı hedef gösterdi / 18.11.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Kılıçdaroğlu Londra'da tefecilerin sofrasında yediği hamburgerin hakkını verdi! Kirli klavye operasyonu: Borsa ve SPK'yı hedef gösterdi / 18.11.22

Takvim 02:52
02

Korsan kiracıya dikkat! Böyle uyanıklık görülmedi / 12.11.22

Takvim 01:01
03

Asgari ücret ne kadar olacak? İpuçları neyi gösteriyor? İşte 2023 asgari ücret zam rehberi / 15.11.22

Takvim 02:25
04

Jorge Jesus vidaları sıktı! Portekizli teknik adam Fenerbahçe'de rehavete kesinlikle izin vermiyor / 07.11.22

Takvim 01:06
05

Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü! 'Müzakere herkesin yararına' çağrısı: Anlaşma sonrası ilk geminin rotası belli oldu / 18.11.22

Takvim 02:37
06

Katar kulüpleri Valencia’yı yakın markaja aldılar / 19.11.22

Takvim 01:12
07

Bakan Soylu CHP'li belediyeleri işaret etti! Mersin, Adana, İstanbul, Ataşehir... "Terör örgütlerine neler yaptıklarını açıklayacağım" / 18.11.22

Takvim 03:08
08

Milyonlara yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18.06, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 19.16 zam

Takvim 01:47
09

CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Özgürlük ABD hamburgercisi ve Londra tefecisiyle olmaz / 18.11.22

Takvim 03:27
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