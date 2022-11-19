CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tefeci ve faizci dediği Londrada para ve kaynak arayışına giderek büyük bir ikiyüzlülük örneği sergilemişti. Bu seferin dönüşünde yine bir klavye operasyonu ile karşımıza çıkan Kılıçdaroğlu, tefecilerden aldığı icazetin hakkını verdi. CHP lideri rekor üstüne rekor kıran borsayı ve SPK yönetimini hedef göstererek tehdit etti. Kılıçdaroğlu, yatırımların önü kesilsin diye de küçük yatırımcıları Avlanan siz olacaksınız diyerek manipüle etmeye çalıştı. Takvim.com.tr, Kemal Kılıçdaroğlunun Londra dönüşü giriştiği kirli klavye operasyonunun şifrelerini sizler için derledi.