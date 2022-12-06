×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim Kılıçdaroğlu milletin iradesine ve Gazi Meclis'e hakaret etti! FETÖ yalanına sarıldı: 15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlatacak sözler / 06.12.22
Kılıçdaroğlu milletin iradesine ve Gazi Meclis'e hakaret etti! FETÖ yalanına sarıldı: 15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlatacak sözler / 06.12.22

Kılıçdaroğlu milletin iradesine ve Gazi Meclis'e hakaret etti! FETÖ yalanına sarıldı: 15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlatacak sözler / 06.12.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kılıçdaroğlu milletin iradesine ve Gazi Meclis'e hakaret etti! FETÖ yalanına sarıldı: 15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlatacak sözler / 06.12.22

Takvim 03:03
02

Sözleşmelilere yeni hayat! Kadroya geçenler hangi haklara kavuşacak? Eş durumundan tayin imkanı var mı? Kapsamda kimler bulunuyor? / 30.11.22

Takvim 02:26
03

8 numara harekatı! Cimbom’un scout ekibi Danimarka'dan transfer için düğmeye bastı / 03.12.22

Takvim 00:57
04

Kripto para piyasasında iki haftalık zarar 239 milyar dolar! Bu haberi okuyun, paranızı kurtarın / 24.11.22

Takvim 02:07
05

İş fikri olan girişimcilere geri ödemesiz destek fırsatı! Dikkat çeken 6 program...

Takvim 02:47
06

Memurun, emeklinin, yaşlının, engellinin Ocak zammı için ipucu geldi! 5 aylık oranlar belli oldu / 06.12.22

Takvim 03:01
07

Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Hacer Foggo'nun dosyasını açtık! Bu paylaşımlar CHP'yi karıştıracak cinsten / 06.12.22

Takvim 02:57
08

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 2023 yılında istihdam edilecek sağlık personeli sayısı belli oldu / 06.12.22

Takvim 00:51
09

CHP'li Engin Altay'ın TBMM'deki bütçe görüşmelerinde telefon ile oyun oynaması büyük tepkiye neden oldu / 06.12.22

Takvim 01:04
10

CHP'nin fonladığı Halk TV'de anket oranlarını duyan mangırların yüzü düştü! / 06.12.22

Takvim 01:57
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı