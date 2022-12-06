CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMMdeki bütçe görüşmeleri sırasında büyük bir skandala imza attı. AK Partili ve MHPlilere hakaret eden Kılıçdaroğlu, Türkiyeyi kirli paraların çamaşırhanesi ifadelerini kullanarak devleti karaladı, emperyal şeytanların değirmenine su taşıdı. Gri listede yer alan ülkeleri sayan CHP lideri para dilendiği İngilterenin de listede olmasını es geçerek riyakarlığını gözler önüne serdi. TBMMnin Gazi unvanına dil uzatan CHP lideri Gazi Meclis falan filan bırakın o ayakları dedi ve FETÖ yalanına sarılarak şehitlerin kemiklerini sızlattı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.