CHP olağanüstü kurultay öncesi hareketli günlerden geçiyor. Adına toplanan imzalara kayıtsız kalmayan Kemal Kılıçdaroğlunun Delegelerden talep gelirse itiraz etmem dediği öğrenildi. CHPye yakın kaynaklar İmamoğlunun ekibinin Cezaevindeki Genel Başkan formülü üzerinde çalıştığını aktarırken Özgür Özel kurultayda güç tazeleme hesapları yapıyor. Bu bağlamda Takvim.com.tr, CHPli isimler ve Kılıçdaroğluna yakın simaların nabzını tuttu. Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu 600ü görmeden aday olmaz dedi. Tolgahan Erdoğan Kılıçdaroğlunun 500 imzayı bulması durumunda kurultayı alacağını söyledi. Kemal Bey gelmeli diyen Ferihan Karasu ise 38. Kurultayda Kemal Beye oy vermeyen birçok delege şu an aktif olarak Kemal Beyin dönmesi için çalışıyor ifadelerini kullandı.