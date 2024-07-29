Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Mavi Vatan davasını Masal olarak tanımlayan CHPli Namık Tana Bunlar CHPyi paravan olarak kullanıyorlar... Bunların Türkiye gibi bir derdi yok diyerek tepki gösterdi. Takvim.com.trye konuşan Sevigen, Kılıçdaroğlunun tüzük kurultayını seçimli kurultaya çevirmek için hazırlandığını ve koltuğu geri alma planları içerisinde olduğunu dile getirdi. Ekrem İmamoğlunun PMde güç sahibi olmak istediğinin altını çizen Sevigen, CHP Genel Başkanı Özgür Özele Tehlikeyi gör, tüzük kurultayını iptal et çağrısında bulundu.