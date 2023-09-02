Ekrem İmamoğluna yakın medya organlarına girişip satılık gazeteciler bombasını patlatan Kemal Kılıçdaroğlu ile Soner Yalçının Odatvsi arasında savaş patlak verdi. Kılıçdaroğlu, Odatv’nin geliri nereden onu sorun? dedi. Odatv de Odatv’yi satın alamayan Kılıçdaroğlu Odatv’ye çamur attı... Hodri meydan, soru sormayı bırak belge açıkla... başlıklı haberle rest çekti. Soner Yalçın ise aklını kaybetmiş, dedikoducu yaşlı teyze, koltuk sevdalısı sözleriyle Kılıçdaroğluna hakaret etti. Öte yandan Kılıçdaroğlu - Odatv savaşı yargıya taşındı. Soner Yalçın, Kılıçdaroğluna 100 bin liralık tazminat davası açtı. Odatv, KILIÇDAROĞLU İLE MAHKEMEDE HESAPLAŞACAĞIZ manşetini attı. O kadar açıkla dedik sustu, söz yargıda şimdi ifadelerini kullandı.