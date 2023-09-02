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Kılıçdaroğlu - Odatv savaşı yargıda! 'Ekremci' Soner Yalçın önce hakaret etti sonra tazminat davası açtı: Mahkemede hesaplaşacağız / 02.09.23

Kılıçdaroğlu - Odatv savaşı yargıda! 'Ekremci' Soner Yalçın önce hakaret etti sonra tazminat davası açtı: Mahkemede hesaplaşacağız / 02.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kılıçdaroğlu - Odatv savaşı yargıda! 'Ekremci' Soner Yalçın önce hakaret etti sonra tazminat davası açtı: Mahkemede hesaplaşacağız / 02.09.23

Takvim 01:12
02

Kemal Kılıçdaroğlu ilçe başkanlarını fırçaladı: Kendi bastığımız kitapçıkları bile okumuyorsunuz / 02.09.23

Takvim 01:39
03

Denizli'de feci kaza! Bariyerleri yıkıp karşı şeride geçen TIR otobüse çarptı: 6 ölü, 42 yaralı / 02.09.23

Takvim 01:27
04

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! Demokratik, sivil ve özgürlükçü bir anayasa hedefliyoruz / 02.09.23

Takvim 02:41
05

LGBT terörüne karşı çıkan dünyaca ünlü müzik grubu Moloko’nun eski solisti Róisín Murphy'nin konserleri iptal edildi! Plak şirketi gelirleri sapkınlara aktaracak / 02.09.23

Takvim 00:00
06

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na salvo: Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu'na oy verdik? / 02.09.23

Takvim 03:13
07

Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar: Zalimlerle aynı olduğumuz gün, bizim kıyametimizdir / 02.09.23

Takvim 00:00
08

Kılıçdaroğlu CHP ve Atatürk düşmanı Perinaz Mahpeyker'i danışman olarak atadı! Troll başı Eren Erdem nasıl savunacağını şaşırdı / 02.09.23

Takvim 00:00
09

Dünyanın gözü Başkan Erdoğan Putin görüşmesinde! / 02.09.23

Takvim 00:00
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