28 Mayıstaki hezimet sonrası değişim isteyip CHP koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlunun güdümündeki medya Kemal Kılıçdaroğluna yerden yere vuran yayınlara başladı. Durum öyle bir boyut kazandı ki SÖZCÜ TV, Kılıçdaroğlunu madara edip istifa sürecini hızlandırma yayını bile planladı. Bay Bay Kemal de Ekremci medyayı kalemini satanlar sözleriyle hedef aldı. Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde topa CHP Genel Merkezi girdi. Ekremci Sözcü TV ve Halk TVye ihanet çetesi olarak tanımlandı. Üstelik hem Sözcü TVnin hem de Halk TVnin fondaşlığı da tescillendi... CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Parayı Cumhuriyet Halk Partisi’nden alıyorlar dedi.