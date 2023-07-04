×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
Kılıçdaroğlu 'satılık kalemler' demişti... CHP'li Hüseyin Erol "parayı bizden alıyorlar" deyip Ekremci Sözcü TV ve Halk TV'yi 'hain' ilan etti / 03.07.23

Kılıçdaroğlu 'satılık kalemler' demişti... CHP'li Hüseyin Erol "parayı bizden alıyorlar" deyip Ekremci Sözcü TV ve Halk TV'yi 'hain' ilan etti / 03.07.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kılıçdaroğlu 'satılık kalemler' demişti... CHP'li Hüseyin Erol "parayı bizden alıyorlar" deyip Ekremci Sözcü TV ve Halk TV'yi 'hain' ilan etti / 03.07.23

Takvim 03:38
02

FETÖ'nün evlatlığı Pensilvanya artığı Enes Kanter'den yeni kalleşlik! ABD'yi akladı Türkiye'yi karaladı: Kirli algı operasyonu / 03.07.23

Takvim 01:56
03

Mutfak yalan villa gerçek! Kılıçdaroğlu'nun 316 bin TL'lik tatili sonrası CHP'liler isyanda: "Ömrümüzü tüketti utanmadan tatil yapıyor" / 04.07.23

Takvim 03:25
04

CHP'de Kılıçdaroğlu'na dokunan yanıyor! "Kabul edelim seçimlerde ağır yenilgi aldık" diyen Aytuğ Atıcı görevden alındı / 04.07.23

Takvim 02:18
05

Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! BIST 100 endeksi ilk kez 6000 puanın üstüne çıktı

Takvim 01:08
06

Körfez çıkarması! Başkan Erdoğan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kritik ziyaret: Yeni anlaşmalar masada... / 04.07.23

Takvim 01:14
07

Arda Turan'dan Arda Güler'e tavsiye: '"Hiç düşünme Barça'ya git" / 04.07.23

Takvim 02:02
08

Kato'daki petrol keşfi Gabar'dan 5 kat fazla: "Gözün aydın Türkiyem"

Takvim 09:59
09

Ticaret Bakanlığı ihracat rakamlarını açıkladı: Dış ticaret açığımız yüzde 34,5 oranında geriledi!

Takvim 05:14
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı