7li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlunun seccadeyi ayaklar altına alarak imza attığı skandalın etkileri sürüyor. Kılıçdaroğlu dünkü rezaletin ardından bugün Saadet Partisinin düzenlediği iftara katılıp günah çıkardı. Tüm bu yaşananların gögesinde Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi Kılıçdaroğlunun ortakları ise üç maymunu oynamayı tercih etti. Öyle ki Davutoğlu ve Karamollaoğlu bugün Kılıçdaroğlu ile yan yana poz vererek hiçbir şey yokmuş gibi davrandı. Bu riyakar tutum büyük tepki uyandırdı.