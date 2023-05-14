Bölücülerle yol yürüyen 7li koalisyon yıkım odaklı siyasetini kanun tanımazlıkla süsledi. Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 18.00da başlayan seçim yasaklarını çiğneyip propaganda videosu yayınladı. Öte yandan 1961 tarih, 256 sayılı kanunun hükmü olan madde 151de seçim yasaklarının başlamasına rağmen propaganda faaliyeti yürütenler hakkında bir aydan 6 aya kadar hapis cezası verilebileceği söyleniyor. Kılıçdaroğlunun hukuksuz propaganda faaliyetine AK Partiden Belli ki hukuku çiğneyerek siyasete veda edecek..., Bu yapılan alenen kanun tanımazlık ve demokrasi haydutluğudur şeklinde tepkiler geldi.