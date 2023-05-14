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Kılıçdaroğlu seçim yasaklarını çiğneyip propaganda videosu paylaştı! Yasa 1-6 ay hapis diyor... Demokrasi haydutluğuna AK Parti'den tepki / 13.05.23

Kılıçdaroğlu seçim yasaklarını çiğneyip propaganda videosu paylaştı! Yasa 1-6 ay hapis diyor... Demokrasi haydutluğuna AK Parti'den tepki / 13.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Kılıçdaroğlu seçim yasaklarını çiğneyip propaganda videosu paylaştı! Yasa 1-6 ay hapis diyor... Demokrasi haydutluğuna AK Parti'den tepki / 13.05.23

Takvim 02:41
02

Temmuz'da milyonların maaşı artıyor: Emekli ve memurlara enflasyon artışı ve refah payı geliyor!

Takvim 04:04
03

Fener'den bomba hamle: Hedefte Hırvatistan'ın yıldızı Livakovic var! / 14.05.23

Takvim 01:01
04

Wendell sürprizi: Galatasaray Brezilyalı yıldıza kancayı attı! / 14.05.23

Takvim 01:21
05

Feth-i Mübin'den Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla! Başkan Erdoğan akşam namazını Ayasofya'da eda etti: Tekbir ve dualarla karşılandı / 13.05.23

Takvim 03:35
06

Evlat nöbetinde 41. buluşma! Bakan Soylu: Evlat nöbetinde bir buluşma daha gerçekleşiyor / 13.05.23

Takvim 01:21
07

Muharrem İnce'den FETÖ'cüleri aklamaya çalışan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Yapanlar FETÖ ve PKK kaynaklı" / 13.05.23

Takvim 04:29
08

Oynanmış görüntülerle iktidar hayali kuranların hazin sonu! "Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitingi" dediler Arjantin çıktı: Fena rezil oldular / 13.05.23

Takvim 02:40
09

İnce'ye FETÖ işi kaset kumpası! Başkan Erdoğan: "Muharrem Bey'i aradım, devlet olarak yapmamız gereken ne varsa ilettim" / 13.05.23

Takvim 02:13
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