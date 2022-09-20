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7/24 Dinle Takvim Kılıçdaroğlu toplum vicdanını hiçe saydı, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a arka çıktı! Afişin önüne geçip HDPKK'ya selam çaktı / 20.09.22
Kılıçdaroğlu toplum vicdanını hiçe saydı, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a arka çıktı! Afişin önüne geçip HDPKK'ya selam çaktı / 20.09.22

Kılıçdaroğlu toplum vicdanını hiçe saydı, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a arka çıktı! Afişin önüne geçip HDPKK'ya selam çaktı / 20.09.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kılıçdaroğlu toplum vicdanını hiçe saydı, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a arka çıktı! Afişin önüne geçip HDPKK'ya selam çaktı / 20.09.22

Takvim 01:43
02

Rusya'da bir "gizemli" ölüm daha! Putin'in en yakınlarından Sungorkin ani bir şekilde öldü: 3 dakika içinde önce boğuldu ardından... / 16.09.22

Takvim 04:53
03

Çok tartışılan yabancı kuralı ile ilgili iki farklı uygulama gündeme oturdu! / 13.09.22

Takvim 02:35
04

Piyasaya 50 milyarlık doping! KOBİ'lere dev destek yolda / 11.09.22

Takvim 01:30
05

Seferovic isyanı! Galatasaray’ın İsviçreli golcüsü oynatılmadığı için problem çıkarıyor / 18.09.22

Takvim 01:05
06

Kemal Kılıçdaroğlu ismini dayatırken Ekrem İmamoğlu 'adaylık' için gözünü kararttı! "Tahammülü yok..." / 20.09.22

Takvim 02:46
07

Yalanların 'SÖZCÜ'sü yine patladı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yalanlama: Asılsız ve gerçek dışı / 20.09.22

Takvim 02:37
08

YKS yerleştirme sonuçları! YÖK duyurdu: Kontenjanların yüzde 99'u doldu ek yerleştirme sonuçları açıklandı / 20.09.22

Takvim 01:41
09

Muhalefetin 'taksitler çok yükselecek' yalanı elinde patladı: Sosyal konutta taksitler memur zammının altında! / 20.09.22

Takvim 02:38
10

Ayağı sallantıda olan masanın son çırpınışları! CHP - İYİ Parti adaylık savaşında 'Alevi' kartı: Geri adım yok, dağılabilir / 20.09.22

Takvim 01:54
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