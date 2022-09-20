CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sırtını terör örgütlerine yaslayan HDPye arka çıktı. Elazığda kendisine gösterilen afişli Selahattin Demirtaş tepkisini hiçe sayan Kılıçdaroğlu büyük bir skandala imza attı. Elazığlılara nazire yaparmışcasına terörden tutuklu Demirtaş için hazırlanan afişin önünde poz veren CHP lideri, yurttaşların üzüldüğünü iddia edip, Biz barışacağız dedi. Kılıçdaroğlunun Selahattin Demirtaşa arka çıkması kirli ittifakı bir kez daha gözler önüne sererken, 2023 yolunda İYİ Partiden umduğunu bulamayan CHPnin HDPKKya kayan ekseni dikkkatlerden kaçmadı.