Kılıçdaroğlu Türkiye'yi karıştırmak için hazırlık yapanların sözcülüğüne mi soyundu? / 09.10.21

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başkan Erdoğan’a yönelik “siyasi cinayetler işleneceği” yönündeki sözleri tepkileri de beraberinde getirdi. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, "Kemal Bey'e, 'Türkiye'ye operasyon yapmaya istekli muhtelif ülkelerden elde ettiği bilgileri kullanma ve o doğrultuda hareket etme' konumunu yakıştıramayız. Ama o... Kendini konuşlandırdığı yeri öyle tanımlıyor ya da bu organik bağı reddetmiyorsa, onu bilemeyiz!" ifadelerini kullandı.