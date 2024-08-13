Kemal Kılıçdaroğlu, CHPnin tüzük kurultayı öncesi yeniden adaylık için irade beyan etti. Delegeler derse ki Gelmen lazım arkadaş, görev verirlerse o zaman düşünürüm diyen Kılıçdaroğlu topu CHP içindeki kendisine sadık vekillere attı. Özgür Özelin O hiçbir zaman birinci parti lideri değildi sözlerine de yanıt veren Kılıçdaroğlu, Biz gidip yalvarmadık dedi. Takvim.com.trye konuşan CHPnin ağır topları ise Tehlikeyi gör diyerek Özeli uyardı. Mehmet Sevigen, Kemal Bey genel başkanlık için mücadele ediyor. Hırsı aklının önüne geçerse bu böyle olur dedi.