Başkan Erdoğanın bayram havası yaşatan EYT müjdesi sonrası takoz siyasetinin öncüsü CHP her projeye ve müjdeye çöktüğü gibi EYTye de çökmeye yeltendi. Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte birçok kez emeklilik yaşının yükseltilmesini savunmuştu. “35 Soruda SSK Gerçeği” kitapçığında dönemin SSK Genel Müdürü olarak, emeklilik yaşının kadınlarda 55, erkeklerde 60 olması gerektiğine dikkat çekmişti. Kronik sorun haline gelen EYTnin baş mimarı Yaşar Okuyana da CHP rozeti Kılıçdaroğlu eliyle takıldı. Takvim.com.tr, hükümetin devrim nitelğindeki EYT adımına çökmeye yeltenen CHPnin arşivlerle tescilli utanç dosyasını sizler için açtı.