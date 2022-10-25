CHP ve İYİ Partinin başını çektiği, HDP ve FETÖnün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1lik masanın adayı hala belli olmuş değil. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti heyetinin ABDye gerçekleştirdiği icazet turlarının etkisi sürerken ABDnin Ankara Büyükelçiliği ve Adana Konsolosluğundan bir heyet 6lı masanın gölge ortağı HDPKKnın Diyarbakır binasını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve İYİ Partinin ABDnin ayağına gittiği mevcut denklemde ABDnin HDPKKnın ayağına gitmesi tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu durum, Bidenın kayığına binenler kürek çekmeye devam ediyor, Adayı ABD işaret edecek yorumlarını da beraberinde getirdi.