CHPde değişim savaşı tam gaz devam ederken, Kemal Kılıçdaroğluna bir darbe de CHPli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaştan geldi. Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bomba kulis bilgileri ortaya çıktı. Mansur Yavaş İYİ Partiden olacak mı? sorusu gündeme gelirken, Yavaşın görüşmede, aklındaki ilçe belediye başkan adaylarının isimlerinin Akşener’e verdiği iddia edildi. Öte yandan İYİ Parti ve CHPnin ittifak yapmaması halinde Mansur Yavaşın adayı olmayacağı konuşulanlar arasında. Konuya ilişkin A Haber ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulunan Emin Pazarcı, Siyasette önümüzdeki günlerde kartlar karışacak. Bugünlerde Mansur Yavaş İYİ Partiye geçmesine yönelik tereddütlerim var ama gelecekte olabilir ifadelerini kullandı.