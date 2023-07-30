Kılıçdaroğlu, inatla koltuğuna oturdu. Kalkmam diye tutturdu! Ancak alay konusu oldu. Gelen vurdu, giden vurdu! İçerden Sav, dışardan Akşener bile aynı fikirde buluştu: Bay bay Kemal! Akşener, seçimden sonra ilk kez bu kadar net konuştu. Kemal Beyi topa tuttu: Lamı-cimi yok, kaybettik! Bir siyasetçi, milletin tercihini sorgulayıp vatandaşı suçluyorsa derhal emekli olup evine gitmeli! 13 yıl önce Kılıçdaroğluna, önce aday değilim dedirttim, sonra aday yaptım! Birkaç ay sonra, iş tutuş tarzını beğenmedim! Şimdi eğilmeden bükülmeden gereğini yapıp istifa etmeli! Hukuk dolanılarak siyaset olmaz! Öte yandan Akşener, yerel seçimlerde ittifak olmayacağının mesajını yolladı. 81 ilde kendi adaylarını çıkarmak için kolları sıvadı.