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Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen Abdüllatif Şener CHP'yi h'alay'a aldı! Ümit Özdağ ilk kez açıkladı: CHP vekiliyken bize "Zafer'e veririm" dedi / 19.06.23

Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen Abdüllatif Şener CHP'yi h'alay'a aldı! Ümit Özdağ ilk kez açıkladı: CHP vekiliyken bize "Zafer'e veririm" dedi / 19.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen Abdüllatif Şener CHP'yi h'alay'a aldı! Ümit Özdağ ilk kez açıkladı: CHP vekiliyken bize "Zafer'e veririm" dedi / 19.06.23

Takvim 03:08
02

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Zengezur Koridoru ticaretin artışına olumlu katkı sağlayacak"

Takvim 02:27
03

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Takvim 02:27
04

Sözde sanatçılardan LGBT terörü güzellemesi! Şimdi de Ahmet Mümtaz Taylan... / 19.06.23

Takvim 03:39
05

Takvim’in usta yazarları A Milli Takım’ın geleceğini değerlendirdi: Kuntz’la geleceğimiz yok / 18.06.23

Takvim 02:19
06

Stokta yok yalanına ağır ceza! Kur bahanesine inceleme... /18.06.23

Takvim 01:44
07

Başkan Erdoğan'dan Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulunda önemli açıklamalar: Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz / 18.06.23

Takvim 02:15
08

Fenerbahçe Kongresi'nde kavga! Üyeler birbirine girdi / 18.06.23

Takvim 02:40
09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Kira yardımları o tarihte hesapta... / 18.06.23

Takvim 01:50
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