Abdüllatif Şener, 14 Mayıs sonuçlarından sonra CHPden istifa ettiğini katıldığı canlı yayında duyurmuş bununla da yetinmeyip Kılıçdaroğluna oy vermediğini açıklamıştı. CHP tabanından kendisine gösterilen tepkilere halay çektiği bir video ile yanıt veren Şener, CHPyi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar şeklinde konuştu. CHPdeki Şener tartışmasında topa Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da girdi. Özdağ, Abdullatif bey milletvekiliyken CHPden aday olsam da Zafer Partisine oy veririm dedi ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr detaylar sizler için derledi.