2023 emelleri doğrultusunda İstanbula ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhanedeki adaylık tiyatrosunun yankıları sürerken şimdi de yurt içi turlarına çıkmaya hazırlanıyor. Son günlerde Kılıçdaroğlunu destekleyen bir imaj çizmek zorunda bırakılan İmamoğlunun adaylığının zeminini kuvvetlendirmek, 6lı masaya mesaj vermek için il il gezeceği öğrenildi. İmamoğluna yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, İmamoğlunun meydan okumaya devam ettiğini söyledi. Takvim.com.tr konuya ilişkin merak edilen detayları sizler için ele aldı.