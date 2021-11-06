Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'i kızdıracak adaylık hamlesi: Belediye başkanları görevine devam etsin Erdoğan'ı en çok rahatsız eden kişi benim / 06.11.21

Bugüne kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğana karşı 10 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, iddialı bir söylemde bulunarak kendisinin Erdoğanı en çok korkutan isim olduğunu ima etti. Belediye başkanlarının adaylık ihtimalinin yolunu da kesmek isteyen Kılıçdaroğlu, Görevlerine devam etmelerini istiyorum. Öncelikle belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Seçildiler önce bir bulundukları kentin güvenini kazansınlar önlerinde bir zaman var. şeklinde konuştu. Akşenerin bir süredir İmamoğlunu adaylık için parlattığı ve İmamoğlunun Türkiye genelinde adaylık için ısınma turlarına çıktığı biliniyor. Kılıçdaroğlunun bu açıklamasından sonra Akşener ve İmamoğlu cephesinin ne yanıt vereceği merak konusu.