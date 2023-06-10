28 Mayıs sonrası CHPde kazan kaynıyor. Alınan mağlubiyet sonrası baba - oğul ilişkisi bitti, Ekrem İmamoğlu topyekün değişim çağrısı yapıp Kemal Kılıçdaroğlunun koltuğuna göz dikti. Bu gelişme tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu, Ekremci Sözcü TVde İmamoğluna meydan okuyup Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir. Benim önceliğim İstanbul şeklinde konuştu. Bilindiği üzere Bay Bay Kemal CHPnin yeni A Takımında Ekrem İmamoğluna yakın hiçbir isme yer vermemişti. Önceliğim İstanbul diyen Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir sözüyle de İmamoğluna delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene mesajı verdi.