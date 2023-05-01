CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunun Tamamını görevlerine iade edeceğiz diyerek iade-i itibar sözü verdiği FETÖ iltisaklı KHKlılar İzmir Gündoğdu Meydanındaki mitingde 7li koalisyona pankartlarla destek verdi. Bilindiği üzere Kılıçdaroğlunun akıl hocası olan CHPnin İzmir 1. sıra adayı Yüksel Taşkının FETÖ elebaşına methiyeler düzüp KHKlılara vaatler verdiği sözleri mevcut. İzmirdeki mitingde açılan pankartlar sonrası akıllara Yüksel Taşkın bu işin neresinde? sorusu geldi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.