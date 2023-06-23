CHPde sular durulmuyor... Defaatle değişim çağrısı yapıp Gerekirse genel başkan gitmeli diyen, Seçim kaybetme tecrübem yok sözleriyle Kılıçdaroğlunu hedef alan Ekrem İmamoğluna yanıt gecikmedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı yayında Önceliğim İstanbul vurgusu yapıp Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Partiye teslim edemem. Bunu kabul edemem şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez diyerek Ekrem İmamoğlunun görevine devam edeceğini vurguladı. Baba, oğluna değişim tokadı atmayı da ihmal etmedi. Bay Bay Kemal, Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz dedi.