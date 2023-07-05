CHPdeki koltuk savaşları katlanarak büyüyor. Her seferinde değişim çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu, manifesto yayınlayacak kadar gözü karattı. Bu geminin kaptanı benim vurgusu yapan Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP kürsüsünden değişim isteyenlere Koltuktan kalkmıyorum manifestosu okudu. 15 kez 25 milyon oy , 11 kez başarı, 12 defa da değişim sözcüklerini telaffuz eden Kılıçdaroğlu, 28 Mayıstaki hezimetten başarı hikayesi devşirmeye yeltendi. Bay Bay Kemal, Biz doğru yoldayız, doğru yolda kalmaya devam edeceğiz dedi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.