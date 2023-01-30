CHP ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşı boyut kazanarak büyüyor... Son olarak iki parti arasında 13 Şubat krizi patlak verirken Kemal Kılıçdaroğlundan kazanacak bir aday söylemine sığınan Meral Akşenere anketli bir gönderme geldi. CHP lideri, Aday olursam kazanırım. Anketler bunu gösteriyor dedi. Kılıçdaroğlunun hedefinde Akşenerden aldığı rüzgarla il il gezen Ekrem İmamoğlu da vardı. Ekrem Bey başarıyla başkanlık görevini yapıyor. İstanbul saat gibi işliyor diyen Kılıçdaroğlu, sıklıkla yaptığı 16 milyon vurgusunu yineleyerek İmamoğluna senin yerin belediye mesajı verdi.