CHPdeki koltuk kavgası boyut kazanarak büyüyor. Sürekli geri dönüş sinyalleri veren, Genel Merkeze kurultay sopası gösteren Kemal Kılıçdaroğlu bu kez sadık vekilleri üzerinden uyarı mektubu hazırlıklarına girişti. İmzaya açılan mektuba katılımın yüksek olduğu söylenirken Özgür Özelin 80 vekille ters düştüğü bu isimlerin üzerini çizdiği söyleniyor. Toplantılardaki sistematik fire ise dikkat çekiyor. Vekiller toplantılara iştirak etmiyor gelenler de Özele ne var ne yoksa saydırıyor. 42 vekilin Genel Başkanlarını sert sözlerle eleştirdiği konuşuluyor.