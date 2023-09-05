28 Mayıstaki hezimet sonrası binbir kaosla cebelleşen CHPde medyatik arınma başladı. Değişim yanlısı Ekremci medyaya operasyona girişen Kemal Kılıçdaroğlu satılık gazeteciler bombasını patlattı. Önce Halk TV sonra Soner Yalçının imtiyaz sahibi olduğu Odatvye girişti. CHP Genel Merkezi ve Odatv arasındaki savaş yargıya taşınırken şaibeli fon ağının ortaya çıkmasından kaygılanan Odatv yönetimi, gerçeklerin sesi Takvim.com.tr üzerinden hedef saptırmak istedi. Bu beyhude bir girişim karanlık kutunun son çırpınışı olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Kılıçdaroğlundan talimat alan Eren Erdem Elimizde belgeler var, satılık gazetecileri açıklayacağız tehdidinde bulundu.