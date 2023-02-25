Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken muhalefetin skandal algı operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. Binlerce insanımızın canına mal olan depremi Asrın felaketiymiş... şeklinde alaycı bir üslupla küçümseyen Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de devletin yaraları sarma sözünü tehditmiş gibi lanse ederek deprem konutlarını hedef aldı. Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği çadır kentleri görmezden gelerek çadır yok yalanını söyledi. Öte yandan CHP liderinin yayınladığı videoda masa yer alan ve Alevilik için önem arz eden Sahife-i Seccadiye isimli kitap İYİ Partiye gönderme olarak yorumlandı.