Cumhuriyet Halk Partisinde sular durulmuyor... Kemal Kılıçdaroğlu ile giriştiği koltuk savaşında dara düşen Ekrem İmamoğlu, çözümü kendini yollara vurmakta buldu. CHPli İBB Başkanı, İstanbulun sorunlarını görmezden gelerek Elazığ ve Tunceliye rota çizdi ardından Nevşehir ve Çanakkaleye gideceğini ilan etti. CHP Genel Merkezine değişimciler sahada mesajı vermekten geri durmayan İmamoğlu, Toplumdan, vatandaştan uzak olan hiç kimse, başarı elde edemez. Bu bağlamda hep sahadayım diyerek Kılıçdaroğluna da göndermede bulundu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.