Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk savaşı veren Ekrem İmamoğlu, CHPnin önde gelen isimleri ile değişim yemeği yedi. Yemekte ise eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın yer almıştı. Yaşananların ardından değişim yemeğinde yer alan SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın o görüşmedeki detayları anlattı. O gece Ekrem İmamoğlunun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim. ifadelerini kullandı.