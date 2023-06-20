CHPdeki koltuk savaşı boyut kazanarak büyüyor. Topyekün değişim çağrısı yapıp Gerekirse genel başkan gitmeli diyen Ekrem İmamoğluna Kılıçdaroğlunun A Takımından delege ayarı geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Değişimin kapsamına, nasıl olacağına kurultay delegelerimiz karar verecek diyerek İmamoğluna Delege bizde, karar bizde mesajı verdi. Belediye başkanlarımız işini yapacak diyen Öztrak aleni bir şekilde CHPli İBB Başkanına kapıyı kapattı. Bu gelişme sonrası Ekremciler adeta küplere bindi. İmamoğlunun okul arkadaşı Fatih Portakal, Bu Faik Bey hangi dünyada yaşıyor? İnsanlara palavra satıyor. Kılıçdaroğlu, Öztrakı görevden alsın dedi.