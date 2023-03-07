CHP ve İYİ Partinin başını çektiği HDPKKnın da gölge ortak olarak iştirak ettiği koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Meral Akşenerin Ya tarih olacağız ya da tarih yazacağız sözleriyle masadan ayrıldığını duyurup sonra geri dönmesinin etkileri sürerken kulislerde çarpıcı bir iddia konuşulmaya başlandı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Akşenerin tehdit ediliyor olabileceğine dikkat çekti. Övür Büyük ihtimalle Akşener tehdit edildi. Bu yüz hatlarından başka bir şey anlamak mümkün değil. Mesela Yaşar Okuyanın dosyasında ne var? ABD lobilerinin harekete geçtiği konuşuluyor dedi.