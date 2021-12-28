Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta saf dışı bırakmaya çalıştığı İmamoğlu'ndan Washington Post'a adaylık sinyali / 28.12.21

2023 adaylığı yolunda kendisine rakip istemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediye başkanlarının görevine devam etmesi gerektiğini söylemiş, Buraların yönetimini bırakamayız demişti. Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaparken, en yakın rakibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Washington Posta konuştu. Kılıçdaroğlunun sözlerini hiçe sayarak adaylığa yeşil ışık yakan İmamoğlu, Kararlar şartlara göre değişebilir dedi. Öte yandan İstanbul’da lüks bir rezidansta İmamoğlu’na çalışma ofisi açıldığı ve adaylık çalışmalarının buradan yürütüldüğü iddiası da kulislerde konuşulanlar arasında.