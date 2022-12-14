İthal danışmanlara bel bağlayıp yalanlara ve algı oyunlarına sığınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha rezil oldu. Asgari ücretin vergi dışına çıkarılmasından bi haber olan Kılıçdaroğlu’na Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından cevap verdi. Bakan Nebati, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Belli ki son teknoloji ürünü toplantılarınıza uzaktan bağlanan danışmanlarınız ülkemizdeki uygulamalardan habersizler. Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz” demişsiniz. Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak!” dedi.